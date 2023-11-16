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Первые 27 онкобольных из Газы эвакуированы в Турцию
Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда
Первые 27 онкобольных из Газы эвакуированы в Турцию
Фото: AA / Others
16 ноября 2023 г.

Первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в ночь на четверг доставлены в столицу Турции Анкару из Египта. Об этом сообщает телеканал TRT.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Больных доставят в государственную больницу в районе Билькент.

По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.

15 ноября глава Коджа посетил Египет. В ходе поездки он заявил, что цель Турции в том, чтобы эвакуировать больных раком и нуждающихся в помощи детей из Газы. По словам главы египетского Минздрава Халеда Абдель Гаффара, визит министра здравоохранения Турции в Каир является переходом дискуссий о помощи палестинцам в практическую плоскость.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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