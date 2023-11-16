ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль начал сносить бульдозерами инфраструктуру больницы «Аш-Шифа» в Газе
Войска Израиля снесли бульдозерами значительные участки территории в медицинском комплексе
Израиль начал сносить бульдозерами инфраструктуру больницы «Аш-Шифа» в Газе
Фото: AA / Others
16 ноября 2023 г.

Израильские войска снесли бульдозерами значительные участки территории в медицинском комплексе «Аш-Шифа», сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Оккупационные силы снесли бульдозерами большие территории, прилегающие к родильному отделению больницы “Аш-Шифа”», — говорится в сообщении телеканала.

Al Mayadeen также отмечает, что израильские силы задержали большое количество людей в медицинском комплексе, в том числе технический персонал больницы.

Как писал TRT на русском, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения убили ряд представителей ХАМАС. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us