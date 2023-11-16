ЦАХАЛ опубликовал кадры наземной и воздушной операции в Газе

Израильская армия опубликовала кадры наземной и воздушной операции в Газе. Несмотря на принятую накануне Совбез ООН резолюцию, призывающую к «срочной и продолжительной» гуманитарной паузе на всей территории эксклава, некоторые районы центральной и северной части подверглись интенсивным бомбардировкам. По последним данным, за 40 дней в Газе погибли по меньшей мере 11 320 палестинцев, более 29 200 получили ранения. #trtнарусском #палестина #цахал #наземнаяоперация #воздушнаяоперация #газа #секторгаза #армияизраиля #оон #экслав #бомбардировка #нападение #атака #палестинцы #новостипалестины #trtrussian