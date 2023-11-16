Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил операцию Израиля в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа и заявил, что администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за атаку.

«Совет по американо-исламским отношениям, крупнейшая в стране мусульманская организация по защите гражданских прав, сегодня осудил нападение Израиля на больницу “Аш-Шифа” в Газе и заявил, что США дали Израилю “зеленый свет” на это нападение», — говорится в релизе, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, директор CAIR по связям с общественностью Ибрагим Хупер обвинил администрацию Байден в том, что она дала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш на проведение операции.

«Наглым нападением на окруженную больницу израильское правительство показало, что нет предела нарушениям прав человека, которые оно будет совершать до тех пор, пока администрация Байдена продолжает выдавать Биньямину Нетаньяху карт-бланш», — заявил Хупер.

Как писал TRT на русском, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения убили ряд представителей ХАМАС. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.