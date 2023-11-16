ПОЛИТИКА
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Премьер-министру Канады Джастину Трюдо не дали поужинать
Премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось прервать ужин в одном из ресторанов Ванкувера. Около заведения собрались около 250 пропалестинских протестующих, которые потребовали от местных властей немедленно лоббировать прекращение огня в Газе. #trtнарусском #канада #палестина #трюдо #премьерминистр #ужин #ресторан #ванкувер #протест #протестующие #митинг #активисты #власти #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #атакаизраиля #поддержкапалестины #trtrussian
ьтити / Others
16 ноября 2023 г.
Истории
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