ПОЛИТИКА
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Первая леди Турции призвала к глобальной солидарности с палестинцами
Эмине Эрдоган призвала первых леди всех государств стать голосом Газы во время международного саммита «Едины ради мира в Палестине», который прошел во дворце Долмабахче в Стамбуле. #trtнарусском #эминеэрдоган #палестина #газа #секторгаза #израиль #эрдоган #турция #перваяледи #призыв #стамбул #долмабахче #солидарность #помощь #помощьпалестине #поддержкапалестины #атакаизраиля #палетсинцы #palestine #gaza #trtrussian
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16 ноября 2023 г.
Истории
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