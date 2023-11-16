В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Это первый визит китайского лидера в США за шесть лет, но лидеры двух стран встречались год назад на саммите «Большой двадцатки». Встреча политиков длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.

Военные контакты

США и Китай договорились возобновить работу канала прямой связи между военными, чтобы ослабить растущую напряженность. «Мы вернулись к прямым, открытым и ясным коммуникациям», — сообщил Байден после встречи.

Президент США отметил, что отсутствие связи может быть причиной несчастных случаев, и добавил, что теперь оба президента могут «поднять трубку и быть немедленно услышанными».

Китай прекратил работу канала связи с американскими военными в прошлом году после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Пекин рассматривает самоуправляемый Тайвань как свою территорию и пригрозил аннексировать его силой в случае необходимости.

Байден после переговоров сказал, что, хотя между странами остается много разногласий, Си Цзиньпин в общении «был просто откровенен». Он сказал, что эти переговоры были «одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые были у сторон».

Си Цзиньпин также положительно отозвался о диалоге. Выступая позже на ужине с лидерами бизнеса США, он открыто говорил о желании улучшить отношения с США. «Дверь китайско-американских отношений не может снова закрыться, сегодня она открыта», — сказал он.

Проблемы остаются

Несмотря на общий позитивный тон высказываний, признаки напряженности между сторонами оставались. Так, Байден, отвечая на вопрос репортера, повторил свое мнение о том, что Си является диктатором.

«Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной на основе формы правления, которая полностью отличается от нашей», — сказал он.

В ответ министерство иностранных дел Китая осудило высказывание Байдена, назвав его характеристику «крайне неверной». В ведомстве подчеркнули, что считают это заявление «безответственным политическим манипулированием».

Два лидера также обсудили конфликт в Израиле и секторе Газа. Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам после переговоров, что Байден попросил Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы призвать его не предпринимать шагов, которые можно было бы расценить как провокационные.

Кроме того, Байден и Си Цзиньпин договорились совместно изучить искусственный интеллект (ИИ) и провели продолжительный разговор о Тайване, который китайский политик назвал «самой большой и самой опасной проблемой в отношениях между США и Китаем».

В целом же западные СМИ придерживаются сдержанных оценок итогов визита. Несмотря на то, что встреча была долгожданной, политики не ожидали существенных прорывов. «Цели здесь, действительно, заключаются в сдерживании конкуренции, снижении риска конфликта и обеспечении открытости каналов связи», — отмечала американская сторона перед визитом.