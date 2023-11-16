ПОЛИТИКА
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В Анкару на лечение прибыли эвакуированные из Газы больные раком
На лечение в Анкару из Египта прибыли два самолета с эвакуированными из сектора Газа раковыми больными – всего 27 пациентов. Их сопровождал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Все эти люди проходили лечение в построенной при поддержке Турции больнице сектора Газа. После авиаударов Израиля она стала непригодной для пациентов. #trtнарусском #палестина #турция #онкобольные #онкология #газа #секторгаза #египет #протест #самолет #эвакуация #анкара #фахреттинкоджа #палестинцы #trtrussian
тиьтить / Others
16 ноября 2023 г.
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