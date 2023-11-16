Глава Минздрава Турции посетил в Египте раненых палестинских детей

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа навестил в Египте палестинских детей, которые были вывезены из Газы и находятся на лечении в больнице Эль-Ариш. Большинство из них получили ожоги, вызванные фосфорными бомбами, которые применяет Израиль в Газе. #trtнарусском #фахреддинкоджа #дети #палестина #газа #секторгаза #египет #турция #израиль #атакаизраиля #нападениеизраиля #минздрав #палестинскиедети #больница #ожог #фосфорнаябомба #palestine #gaza #trtrussian