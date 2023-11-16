ПОЛИТИКА
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Глава Минздрава Турции посетил в Египте раненых палестинских детей
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа навестил в Египте палестинских детей, которые были вывезены из Газы и находятся на лечении в больнице Эль-Ариш. Большинство из них получили ожоги, вызванные фосфорными бомбами, которые применяет Израиль в Газе. #trtнарусском #фахреддинкоджа #дети #палестина #газа #секторгаза #египет #турция #израиль #атакаизраиля #нападениеизраиля #минздрав #палестинскиедети #больница #ожог #фосфорнаябомба #palestine #gaza #trtrussian
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16 ноября 2023 г.
Истории
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