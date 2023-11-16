Руководители железнодорожных ведомств государств - участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция) обсудили в Ашхабаде вопросы увеличения грузоперевозок. Об этом сообщила правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Как пишет издание, в совещании участвовали делегации отраслевых министерств и профильных ведомств, а также логистических компаний и предприятий из Азербайджана, Грузии, Киргизии, Турции, Узбекистана и Туркмении.

Отмечается, что мультимодальность трассы, проходящей через два моря и территории многочисленных стран, позволяет эффективно использовать возможности этого коридора. Со дня запуска маршрута в 2019 году было перевезено около 30 тыс. контейнеров. Участники мероприятия отметили, что их цель — нарастить объемы контейнерных перевозок до 30 тыс. контейнеров в текущем году.

По мнению участников, это в том числе будет способствовать активизации перевозок и расширению ассортимента грузов по транспортным коридорам Север - Юг и Восток - Запад.

Маршрут CASCA+ был создан в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог этих стран. Турция присоединилась к проекту в декабре 2021 года. Знак «+» в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников, заинтересованных в перевозках по трассе, конечной целью которых является связать государства Юго-Восточной Азии, в частности, Китай с Европой.

Как писал TRT на русском, транзит через Кавказ в сочетании с коридором Север-Юг могут создать общую логистическую сеть от Средиземного моря до Персидского залива.