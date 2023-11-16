Выборы в Европейский парламент запланированы на весну 2024 года, что только усиливает конкуренцию между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом ЕС Шарлем Мишелем. Фон дер Ляйен подверглась критике за то, что не согласовала свои заявления об односторонней поддержке Израиля во время визита в Тель-Авив — европейские лидеры были в ярости из-за самоуправства главы комиссии, которая говорила от имени всей Европы.

Политика Евросоюза в отношении российско-украинской войны переживает некоторую турбулентность, но в целом остается единой. Есть ряд стран, которые отказываются поддерживать общеевропейский подход: в частности, Венгрия выступает против выделения Киеву €50 млрд помощи, а Словакия после смены правительства отказалась поставлять украинцам вооружения. Но в целом все страны ЕС придерживаются единого курса и осуждают нападение России на Украину.

Солидарность в вопросе поддержки президента Владимира Зеленского не означает, что Европа обязательно добьется своих целей или что Украина выиграет войну. В конце концов, Европа важнейший игрок, но не единственный: ключевые роли в этом уравнении играют сама Украина, Россия, США и, в некоторой степени, Китай. Однако на фоне текущих споров в Конгрессе США по поводу финансирования Киева и в преддверии американских президентских выборов в следующем году ЕС постепенно становится главным защитником Украины.

Один из первых провалов политики ЕС — ситуация в Сахеле. Череда госпереворотов в регионе разрушила единую стратегию блока в отношении региона. Францию буквально выгнали из Сахеля. Рычагов давления в регионе у Евросоюза не осталось.

Раскол в оценке действий Израиля

Блок так и не смог выработать единый подход к ближневосточному конфликту. Европейский консенсус по израильско-палестинскому вопросу тщательно вырабатывался на протяжении десятилетий, и в конце 1990-х – начале 2000-х годов он сформировал сбалансированную формулировку решения: нужно создать два государства в границах 1967 года. Эта формулировка обеспечивала безопасность Израиля, палестинское самоопределение, а также уважение и права для всех.

Этот консенсус уже в течение некоторого времени ослабевает. Несколько стран ЕС откровенно склоняются в сторону Израиля, который, в свою очередь, все более явно отказывается от решения о двух государствах.

В течение многих лет Брюссель избегал противостояния разрушающемуся консенсусу. Европейские лидеры доверяли премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в том, что палестинский вопрос можно обойти.

Впервые эту идею реализовал президент США Дональд Трамп, при котором в 2020 году Израиль подписал Авраамические соглашения с четырьмя арабскими странами, установив дипотношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Нынешний президент США Джо Байден хотел повторить успех Трампа через попытку нормализовать израильско-саудовские отношения. Однако на фоне текущей войны в Газе этот трек, похоже, заморожен.

Гуманитарная катастрофа, развернувшаяся из-за действий Израиля в Газе, выявила очевидную истину: палестинский вопрос нельзя обойти или игнорировать. Это также обнажило правду о том, насколько разделенной стала Европа.