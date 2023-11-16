Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свои силы и инфраструктуру, в частности, набирает обороты военно-биологическая деятельность США, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру», — сказал Фомин, выступая в четверг на 10-м заседании «СМОА плюс», которое проходит в Джакарте.

Он подчеркнул, что «набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона». «Подобные американские лаборатории в Украине функционировали при содействии тех государств Европы, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс"», — сказал Фомин.

«Отмечаем попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций для проведения так называемых гуманитарных интервенций», — отметил замглавы российского военного ведомства.

Заместитель министра обороны РФ также подчеркнул, что «деятельность Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии, входящих в НАТО, способствует милитаризации АТР и провоцирует гонку вооружений».

«Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений. В ходе маневров отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия. При этом реальных военных угроз для безопасности данных европейских государств нет», — констатировал он.