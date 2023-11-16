ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Турции навестил в больнице Анкары онкобольных из Газы
Первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в ночь на четверг были доставлены в столицу Турции Анкару из Египта
Президент Турции навестил в больнице Анкары онкобольных из Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
16 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган навестил пациентов, которые были доставлены из сектора Газа в больницу Билькент.

Один из онкобольных, 17-летний Махмуд Кадир Ибрагим Эбу Неда рассказал, что Палестина переживает очень тяжелый период. По словам юноши, он больше не надеется вернуться на родину, а все его планы на будущее были разрушены вместе с Газой.

Другая пациентка поделилась, что планировала пойти в больницу в Газе, которая подвергается обстрелам, чтобы продолжить лечение. Но ее лечащий врач запретил, поскольку это было слишком рискованно.

Эвакуированные из сектора Газа онкобольные пациенты выразили благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за визит и оказанную им помощь.

Как ранее писал TRT на русском, первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в ночь на четверг доставлены в столицу Турции Анкару из Египта.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us