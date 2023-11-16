Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган навестил пациентов, которые были доставлены из сектора Газа в больницу Билькент.

Один из онкобольных, 17-летний Махмуд Кадир Ибрагим Эбу Неда рассказал, что Палестина переживает очень тяжелый период. По словам юноши, он больше не надеется вернуться на родину, а все его планы на будущее были разрушены вместе с Газой.

Другая пациентка поделилась, что планировала пойти в больницу в Газе, которая подвергается обстрелам, чтобы продолжить лечение. Но ее лечащий врач запретил, поскольку это было слишком рискованно.

Эвакуированные из сектора Газа онкобольные пациенты выразили благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за визит и оказанную им помощь.

Как ранее писал TRT на русском, первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц в ночь на четверг доставлены в столицу Турции Анкару из Египта.

Больные были доставлены в Анкару на самолете президентского отряда. Вместе с ними прибыл и глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По словам главы Минздрава Турции, всего в Газе порядка тысячи онкобольных. Турецкая сторона готова при необходимости всех их принять.