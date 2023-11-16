ПОЛИТИКА
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Как Израиль собирается поделить сектор Газа
Израиль поделил сектор Газа на северную и южную части, заявив при этом, что намерен сохранить прямой контроль над оккупированной территорией. Что будет означать это разделение и создание еще одной границы с Израилем для живущих там палестинцев? #trtанрусском #газа #разделение #израиль #секторгаза #политика #контроль #оккупация #эксклав #план #разделениепалестины #палестинцы #граница #новостипалестины #trtrussian
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16 ноября 2023 г.
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