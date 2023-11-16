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Первая леди Узбекистана призвала к немедленному прекращению огня в Газе
Выступая на саммите «Единое сердце для Палестины», первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева выразила глубокие соболезнования семьям и родственникам всех жертв вооруженного конфликта
Первая леди Узбекистана призвала к немедленному прекращению огня в Газе
Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева / Others
16 ноября 2023 г.

По словам Зироат Мирзиёевой, продолжающиеся более месяца страшные события в Газе, влекущие за собой многотысячные человеческие жертвы, главным образом среди детей, женщин и стариков, ничем невозможно оправдать: «Мы не можем молча смотреть со стороны на страшные события, происходящие на палестинской земле».

Она выразила сожаление, что несмотря на глубокую обеспокоенность и давление международного сообщества, трагедия и разрушения приобретают беспрецедентные масштабы, и катастрофе не видно конца. «В результате усиливается вероятность вовлечения в вооруженное противостояние новых сил в регионе», — цитирует ее информационное агентство УзА.

Первая леди Узбекистана призвала немедленно прекратить боевые действия, создать возможность доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении, а также решить конфликт мирным и дипломатическим путем на основе принципа «два государства для двух народов».

15 ноября в Стамбуле прошел саммит «Единое сердце для Палестины» с участием супруг и спецпредставителей мировых лидеров и представителей ряда стран. Мероприятие было организовано по инициативе первой леди Турции Эмине Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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