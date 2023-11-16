ПОЛИТИКА
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Палестинцы из больницы Аль-Кудс идут пешком на юг сектора Газа
Палестинцы, которые укрывались и лечились в осажденной больнице Аль-Кудс, идут пешком на юг сектора Газа в поисках более безопасного места для ночлега. Медучреждение больше 10 дней находилось в отцеплении израильской армии из-за чего туда не поступали продукты, вода, медикаменты и топливо для генераторов. 14 ноября Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что эвакуировал из больницы Аль-Кудс всех людей. #Палестина #Газа #ХанЮнус #больница #альКудс #пациенты #эвакуация #КрасныйПолумесяц
Палестинцы из больницы Аль-Кудс идут пешком на юг сектора Газа / Others
16 ноября 2023 г.
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