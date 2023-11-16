Жители сектора Газа остро нуждаются в топливе, заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини: «Если мы подождем ещё, мы увидим, что основной причиной гибели людей будет нехватка топлива».

Ранее он отмечал, что из-за нехватки горючего Агентство вынуждено постепенно сворачивать свою гуманитарную миссию в секторе Газа.

Напомним, Тель-Авив запретил ввоз топлива в сектор Газа с 7 октября.

Как писал TRT на русском, БАПОР забил тревогу еще несколько недель назад, поскольку запасы начали стремительно истощаться, а новых поставок нет.

«Без топлива гуманитарные операции будут остановлены. Еще большее число людей ждут страдания и, возможно, смерть. Невообразимо, что гуманитарным агентствам приходится молить о поставках и работать в условиях выживания», — заявил Лаззарини.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.