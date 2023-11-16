ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль не нашел свидетельств военной активности в больнице «Аль-Шифа» Газе
Запад пытается склонить Тель-Авив к объявлению паузы в боевых действиях в секторе Газа, где в результате израильских атак уже погибло около 12 тысяч человек
Израиль не нашел свидетельств военной активности в больнице «Аль-Шифа» Газе
Армия Израиля наносит удары по сектору Газа / Others
16 ноября 2023 г.

Израиль надеялся, что в ходе противоречивого рейда удастся получить неоспоримые доказательства существенной военной активности в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.

«Но отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боевых действиях», — пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Ранее в ООН заявили, что потрясены атакой Израиля на одну из крупнейших больниц Газы. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подчеркнул, что медицинские учреждения не могут быть местом для сражений.

«Я потрясен сообщениями о военных атаках на больницу «Аль-Шифа» в секторе Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна преобладать над всеми другими проблемами», — написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как писал TRT на русском, все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us