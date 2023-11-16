Израиль надеялся, что в ходе противоречивого рейда удастся получить неоспоримые доказательства существенной военной активности в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.

«Но отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боевых действиях», — пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Ранее в ООН заявили, что потрясены атакой Израиля на одну из крупнейших больниц Газы. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подчеркнул, что медицинские учреждения не могут быть местом для сражений.

«Я потрясен сообщениями о военных атаках на больницу «Аль-Шифа» в секторе Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна преобладать над всеми другими проблемами», — написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как писал TRT на русском, все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов.