Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в социальной сети X (бывшая Twitter) о том, что Анкара не удивлена попытками израильского премьер-министра и министра иностранных дел отвлечь внимание от собственных военных преступлений против гражданского населения в секторе Газа.

«Точно так же, как израильское правительство распространяет дезинформацию о своих зверствах против палестинцев, их руководство на самом высшем уровне сейчас занято извержением лжи о Турции».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не боялся говорить правду и будет продолжать это делать. Весь мир видел, что израильское правительство делает в Газе уже больше месяца. Никакая дезинформация не может скрыть факты», — написал Алтун.

По его словам, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху десятилетиями строил свою карьеру на том, чтобы уничтожить любые шансы на мир с Палестиной. Теперь же Нетаньяху не может смириться с тем, что слышит правду о своей бессмысленной войне против палестинского гражданского населения.

«Нетаньяху и подобные ему экстремистские элементы являются виновниками оккупации, этнических чисток и военных преступлений. Они не заинтересованы в установлении мира в этом регионе и будут продолжать настаивать на войне при любой возможности», — подчеркивает Алтун.

Несмотря на это, мир должен действовать и остановить Израиль от бесчеловечных атак. «Израильские политики настаивают на постоянном насилии, но мир должен действовать и добиваться прочного мира. Мы должны объединиться ради справедливого мира, чтобы лишить Израиль их наихудших инстинктов».

«Мы вновь осуждаем преступления израильских политиков против палестинского гражданского населения. Они уже проиграли в суде общественного мнения. Они не могут скрыть этот факт, нападая на наше руководство, используя ложь и клевету», — добавил Фахреттин Алтун.

Несмотря на систематические кампании Израиля по разжиганию войны и дезинформации, Турция по-прежнему привержена тому, чтобы сделать все возможное для достижения мира, отметил он: «Турция никогда не откажется от Палестины!».