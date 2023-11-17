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В Москву прибыли 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
Спецборт МЧС России Ил-76 доставил третью группу граждан РФ и членов их семей в аэропорт Домодедово, говорится в сообщении ведомства
В Москву прибыли 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
Третья группа россиян доставлена из сектора Газа в Москву / Others
17 ноября 2023 г.

В полете россиян сопровождали медики и психологи. Руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко уточнил, что никто из эвакуированных не пострадал.

«Раненых, к счастью, нет. Все люди достаточно в хорошем состоянии здоровья», — отметил он.

Часть из них поедут к родственникам, остальные будут направлены автобусами в пункт временного размещения в сопровождении сотрудников ведомства, сказал Охотенко.

Сейчас в пунктах временного размещения в Москве находятся 97 человек, в том числе 39 детей. По данным ведомства, для эвакуированных россиян созданы все необходимые условия: люди обеспечены горячим питанием, водой и теплой одеждой. Психологи МЧС России оказывают помощь.

В Египте оперативная группа ведомства продолжает работу по приему людей. Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 человек. Всего из сектора Газа эвакуировано 328 человек, из них 288 уже прибыли в Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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