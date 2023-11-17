В полете россиян сопровождали медики и психологи. Руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко уточнил, что никто из эвакуированных не пострадал.

«Раненых, к счастью, нет. Все люди достаточно в хорошем состоянии здоровья», — отметил он.

Часть из них поедут к родственникам, остальные будут направлены автобусами в пункт временного размещения в сопровождении сотрудников ведомства, сказал Охотенко.

Сейчас в пунктах временного размещения в Москве находятся 97 человек, в том числе 39 детей. По данным ведомства, для эвакуированных россиян созданы все необходимые условия: люди обеспечены горячим питанием, водой и теплой одеждой. Психологи МЧС России оказывают помощь.

В Египте оперативная группа ведомства продолжает работу по приему людей. Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 человек. Всего из сектора Газа эвакуировано 328 человек, из них 288 уже прибыли в Россию.