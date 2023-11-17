17 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В больнице Аль-Ахли лечат пациентов во дворе и саду медучреждения
Врачи баптистской больницы Аль-Ахли вынуждены лечить пациентов и проводить операции во дворе и саду медучреждения. Многие помещения больницы разрушены в результате атак Израиля. #trtанрусском #палестина #больница #секторгаза #газа #ахли #альахли #палестинскаябольница #двор #сад #пациенты #лечение #операция #израиль #атакаизраиля #новостипалестины #palestine #gaza #trtrussian
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