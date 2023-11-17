ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В больнице Аль-Ахли лечат пациентов во дворе и саду медучреждения
Врачи баптистской больницы Аль-Ахли вынуждены лечить пациентов и проводить операции во дворе и саду медучреждения. Многие помещения больницы разрушены в результате атак Израиля. #trtанрусском #палестина #больница #секторгаза #газа #ахли #альахли #палестинскаябольница #двор #сад #пациенты #лечение #операция #израиль #атакаизраиля #новостипалестины #palestine #gaza #trtrussian
nmbnb / Others
17 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us