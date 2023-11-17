Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США о том, что они не хотят эскалации израильско-палестинского конфликта.

«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан не прекратятся, возможен любой вариант развития событий, более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — заявил он в интервью Financial Times.

Последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране, уточнил Абдоллахиян, исключив при этом возможность прямых переговоров между двумя странами.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.