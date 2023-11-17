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Иран уведомил США, что не хочет эскалации на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что если преступления Израиля против жителей сектора Газа и населения Западного берега реки Иордан не прекратятся, то разрастание более широкого конфликта может оказаться неизбежным
Иран уведомил США, что не хочет эскалации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян / Others
17 ноября 2023 г.

Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США о том, что они не хотят эскалации израильско-палестинского конфликта.

«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан не прекратятся, возможен любой вариант развития событий, более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — заявил он в интервью Financial Times.

Последние 40 дней Иран и США обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране, уточнил Абдоллахиян, исключив при этом возможность прямых переговоров между двумя странами.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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