ПОЛИТИКА
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Российскую художницу приговорили 7 годам колонии за антивоенные листовки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 7 годам колонии общего режима художницу и пацифистку Сашу Скочиленко. Россиянку осудили по ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации про Вооруженные Силы РФ). В марте 2022 Скочиленко поменяла пять ценников в супермаркете на листовки с данными о количестве погибших в Украине и призывами остановить войну. С апреля 2022 года она находилась в СИЗО. #trtнарусском #пацифистка #суд #россия #рф #всрф #россиянка #арест #художница #скочиленко #сашаскочиленко #санктпетербург #колонияобщегорежима #фейки #война #сизо #trtrussian
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17 ноября 2023 г.
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