Электрокар турецкого производства Togg можно будет увидеть на европейских дорогах в 2025 году, рассказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

«К концу 2024 года Togg будет доступен для экспорта в Европейский Союз (ЕС), и в 2025 году мы увидим, что количество Togg на дорогах Европы будет увеличиваться с каждым днем», — сказал министр.

Он напомнил, что Togg с самого начала проектировался как умный электрический автомобиль: «Фактически Togg является одним из наиболее конкретных примеров зеленой трансформации Турции и воплощения углеродно-нейтральной концепции».

При этом до конца года ключи от машин получат около 20 тысяч водителей, оформивших предзаказ автомобиля.

Министр промышленности и технологий Турции рассказал, что встретился со многими международными компаниями, занимающимися электромобилями. Он ожидает значительного увеличения инвестиционных проектов в этой области.

«Китайские компании также проявляют очень серьезный интерес. Мы открыли наши двери для каждого инвестора, который повысит ценность Турции. При условии, что они будут действовать на основе беспроигрышного подхода», — подчеркнул министр.