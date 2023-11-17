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Togg будет на европейских дорогах в 2025 году
Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир пообщался с журналистами во время своего визита в Брюссель
Togg будет на европейских дорогах в 2025 году
Автомобиль Togg / Others
17 ноября 2023 г.

Электрокар турецкого производства Togg можно будет увидеть на европейских дорогах в 2025 году, рассказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

«К концу 2024 года Togg будет доступен для экспорта в Европейский Союз (ЕС), и в 2025 году мы увидим, что количество Togg на дорогах Европы будет увеличиваться с каждым днем», — сказал министр.

Он напомнил, что Togg с самого начала проектировался как умный электрический автомобиль: «Фактически Togg является одним из наиболее конкретных примеров зеленой трансформации Турции и воплощения углеродно-нейтральной концепции».

При этом до конца года ключи от машин получат около 20 тысяч водителей, оформивших предзаказ автомобиля.

Министр промышленности и технологий Турции рассказал, что встретился со многими международными компаниями, занимающимися электромобилями. Он ожидает значительного увеличения инвестиционных проектов в этой области.

«Китайские компании также проявляют очень серьезный интерес. Мы открыли наши двери для каждого инвестора, который повысит ценность Турции. При условии, что они будут действовать на основе беспроигрышного подхода», — подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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