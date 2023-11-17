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Турция: Совбез ООН нуждается в реформировании
Постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал отметил, что после начала израильско-палестинского конфликта структурные проблемы в организации стали очевидными
Турция: Совбез ООН нуждается в реформировании
Постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал / Others
17 ноября 2023 г.

Реформирование Совета Безопасности ООН больше нельзя игнорировать и откладывать, заявил постпред Турции при ООН Седат Онал.

«На фоне своего структурного паралича Совет Безопасности ООН не смог добиться прекращения огня и облегчить неописуемые страдания палестинского народа», — заявил он на сессии Генассамблеи ООН, посвященной теме реформирования органа (цитата по «Анадолу»).

По его словам, реформы должны устранить имеющиеся недостатки СБ ООН. «Это должно осуществляться таким образом, чтобы гарантировать достижение целей равенства и демократического представительства наряду с целями эффективности и компетентности», — добавил он.

Ранее Совбез ООН лишь с пятой попытки принял резолюцию по гуманитарным паузам в секторе Газа. Проект разработали представители Мальты. Принятие документа поддержали 12 стран. США, Великобритания и Россия воздержались.

В резолюции члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в отношении защиты гражданских лиц, и прежде всего детей.

Тем не менее, Израиль отказалась следовать этим предписаниям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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