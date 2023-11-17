Финляндия с 18 ноября на три месяца закрывает 4 из 9 пунктов пересечения границы с Россией. В Хельсинки считают, что Москва позволяла просителям убежища из третьих стран без документов пересекать границу, провоцируя миграционный кризис. Финские власти утверждают, что это могло создать сложную ситуацию на границе — аналогичную той, что в 2020 году возникла между Беларусью и Польшей.

Закроются четыре самых загруженных погранперехода недалеко от Санкт-Петербурга: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они будут закрыты как минимум до середины февраля.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство может принять более жесткие меры, если возникнет необходимость. Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу ЕС с РФ протяженностью 1340 км.

При этом Хельсинки не совсем закрывают возможность просителям убежища обращаться в страну: заявления можно будет подавать на пограничных переходах Вартиус и Салла.

Финляндия считает просителей убежища «‎угрозой нацбезопасности»‎

Вступившая в НАТО в апреле текущего года Финляндия намерена реагировать максимально жестко, чтобы послать Кремлю сигнал о своем стремлении защитить национальную безопасность, отмечает Financial Times.

«Это надежный и исключительный шаг. Мы хотим дать четкий сигнал о том, что мы хотим остановить эту ситуацию», — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

До недавнего времени Россия блокировала въезд в Финляндию граждан третьих стран, ищущих убежища, но не имеющих при себе документов. Однако в последние несколько недель число людей, пытающихся пересечь границу, неуклонно росло, и российские власти никак не контролировали этот процесс, пишет издание.

По данным властей Финляндии, на этой неделе в страну прибыло больше просителей убежища, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, чем за последние 10 месяцев вплоть до октября: 39 человек пересекли границу в понедельник, 55 во вторник и 76 в среду.

Маркку Хассинен, заместитель начальника пограничной службы Финляндии, заявил, что к 16 ноября появились признаки того, что просители убежища также прибывают на север страны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела переговоры с финским премьером и поблагодарила финских пограничников «за защиту европейских границ».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «‎‎очень внимательно следит» за активностью на пограничных переходах.

Норвегия и Эстония готовы последовать примеру Хельсинки

Чиновники в Хельсинки считают, что Россия решила проучить Финляндию за её вступление в НАТО после десятилетий нейтралитета. Как пишет FT, в последние месяцы появились признаки готовности РФ проверить прочность Финляндии.

Саули Ниинистё, президент Финляндии, заявил 15 ноября, что Россия может намеренно поощрять просителей убежища из третьих стран пересекать границу и проникать в Финляндию в качестве мести.

Россия опровергает эти обвинения. Российское посольство в Хельсинки сообщило, что Москва готовит «ответ», не вдаваясь в подробности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о закрытии границы нанесет ущерб «хорошим отношениям» между странами.

Тем не менее, примеру Финляндии захотели последовать Эстония и Норвегия. Последняя до сих пор разрешает въезд в страну обладателям туристических шенгенских виз. Все остальные страны ЕС, граничащие с Россией — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша — с сентября 2022 года закрыли въезд российским туристам.

В Осло заявили, что не заметили роста числа просителей убежища, но готовы закрыть границу в кратчайшие сроки, если это понадобится.

Руководитель погранслужбы Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что Эстония допускает закрытие погранпереходов на эстонско-российской границе.