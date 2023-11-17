Полиция Германии 16 ноября провела рейды в крупнейших мусульманских центрах страны в семи федеральных землях, включая Гамбургский центр изучения ислама (IZH). МВД ФРГ утверждает, что центры могут быть связаны с ливанским движением «Хезболла‎»‎. Его деятельность была запрещена в ФРГ в 2020 году.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер поспешила заверить, что рейды были направлены «‎против исламистов, а не против религии или другого государства»‎.

Полиция обыскала более 50 объектов недвижимости, связанных с IZH. МВД страны утверждает, что центр имеет связи с руководством Ирана, потому руководство исламской организации подозревают в попытке нарушить конституционный строй Германии.

Фезер отметила: рейды также затронули пяти других исламских ассоциаций по всей стране. Только в Гамбурге 300 офицеров провели 31 обыск в связи с расследованием связей IZH с Ираном и «‎Хезболлой»‎, пишет агентство Reuters.

В центре отвергли все обвинения

В исламском центре Гамбурга заявили, что обвинения со стороны полиции «‎необоснованны»‎.

«IZH как ассоциация, а также люди, пострадавшие от обыска, полностью сотрудничают с властями и полностью доверяют немецкому конституционному государству. В центре уверены, что результаты обыска не могут подтвердить это первоначальное подозрение».

IZH отметил: центр неоднократно сталкивался с ложными обвинениями и претензиями со стороны полиции.

«Ранее в ходе разбирательства в Административном суде Гамбурга ведомству пришлось отозвать некоторые обвинения, опубликованные в отчетах о конституционной защите за 2018 и 2019 годы, поскольку они не могли быть обоснованы», — подчеркнули в центре.

Раскол в Германии из-за позиции по Газе

Акция немецкой полиции оказалась в центре внимания общественности из-за тайминга: по всей стране проходят жесткие дебаты о том, правильно ли поступает правительство канцлера Олафа Шольца, поддержавшее только одну сторону ближневосточного конфликта — Израиль. Многие жители немецких городов выходят на митинги в поддержку Палестины — при этом немецкая полиция запрещает такие собрания и задерживает их участников.

Сторонники палестинцев отмечают, что чувствуют себя лишенными возможности публично выразить поддержку или беспокойство по поводу гибели мирных жителей в Газе, не рискуя при этом потерять работу или иммиграционный статус.

Ранее власти ФРГ заявили, что будут депортировать всех просителей убежища или лишать визы соискателей, которые «‎демонстрируют антисемитское поведение»‎. Таким полиция может посчитать в том числе палестинский лозунг «‎От реки и до моря»‎, а также любую критику Израиля.

«Особенно сейчас, когда многие евреи чувствуют особую угрозу, мы не терпим исламистской пропаганды или “антисемитских” и антиизраильских высказываний, разжигающих ненависть», — заявила Фезер.

На прошлой неделе сенат Берлина начал расследование заявлений мигрантского культурного центра «Оюн». Учреждение позволило себе критику действий Израиля, назвав их геноцидом. Комитет сената по антисемитизму заявил, что любое приравнивание действий Израиля к геноциду считается проявлением ненависти по отношению к евреям‎, «актом антисемитизма‎»‎, потому расценивается как преступление.

Кроме того, «Оюн‎»‎ предоставил пространство для группы «Еврейский голос за справедливый мир в Ближний Восток», которая критикует бомбардировки Израилем сектора Газа. После этого сенат города заявил, что лишит центр финансирования из государственного бюджета.