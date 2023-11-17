Задержки с производством и поставками боеприпасов ЕС для Украины означает необходимость их поиска в другом месте, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, если в Европе не хватает боеприпасов, «давайте купим их где-нибудь еще и отдадим Украине».

«Сейчас важно, чтобы Украина продолжала сражаться и чтобы Украина получила то, что ей нужно», — подчеркнул политик.

По мере того как российско-украинский конфликт затягивается, ЕС пытается найти способы продолжать помогать Украине как в военном, так и в финансовом отношении. Лидеры ЕС пообещали Киеву доставить к марту 2024 года 1 млн снарядов. Однако с начала года в рамках программы отправки снарядов из национальных запасов в Украину Евросоюз поставил Украине всего 300 тыс. патронов — то есть цель была выполнена только на треть.

При этом, по сообщениям СМИ, с августа Северная Корея экспортировала в Россию 1 млн снарядов.

Вопрос о том, должны ли все боеприпасы производиться компаниями ЕС (и Норвегии), вызывает споры с самого начала инициативы. Франция, обладающая крупнейшим оборонным сектором в блоке, настаивала на строгих ограничениях на выбор боеприпасов из стран, не входящих в ЕС. В то же время другие страны, в том числе Швеция и страны Балтии, были более открыты для покупки снарядов за пределами Европы.

«Принимая во внимание, что мы все понимаем, что война в Украине продлится дольше, чем можно было предсказать полтора года назад, и что нам также необходимо наращивать наши возможности», то «мы должны серьезно отнестись к тому, как работает европейская оборонная промышленность и как мы решаем эту проблему», — уточнил Ринкевичс.

Проблема с планом ЕС по боеприпасам заключается не столько в промышленном производстве, сколько в возможностях экспорта и импорта оружия, заявил 14 ноября на встрече министров обороны Евросоюза главный дипломат блока Жозеп Боррель. Он призвал страны ЕС приоритизировать Украину и поставлять вооружения в первую очередь Киеву, а не третьим странам.