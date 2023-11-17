Турция построит полевой госпиталь на переходе Рафах между Египтом и Газой

Турция разворачивает полевой госпиталь на пограничном переходе Рафах между Египтом и Газой. Ранее Анкара отправила для эксклава 10 самолетов с гумпомощью объемом около 230 тонн. Кроме того, в Египет прибыло турецкое судно с медоборудованием, лекарствами и машинами скорой помощи. #trtнарусском #турция #полевойгоспиталь #госпиталь #палестина #газа #секторгаза #рафах #египет #анкара #эксклав #гумпомощь #судно #скораяпомощь #лекарства #помощь #помощьпалестине #trtrussian