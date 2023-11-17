Увеличение поставок газа из Азербайджана помогло предотвратить дальнейший рост цен на энергоресурсы в ЕС, сообщает Trend со ссылкой на еврокомиссара по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала Мейрид Макгиннесс.

Она отметила, что меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству, подписанный 18 июля 2022 года, — часть усилий ЕС по диверсификации источников энергии.

«Увеличение поставок трубопроводного газа из Азербайджана через Южный газовый коридор способствовало обеспечению поставок газа в ЕС в свете энергетического кризиса и предотвращению дальнейшего роста цен», — цитирует ее издание.

«Южный газовый коридор» начал транспортировку газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он проходит от Баку до терминала Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании.

В конце октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал удвоить объемы поставок природного газа в Европу к 2027 году: «Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров. Мы планируем довести его до 32 млрд кубометров», — заявил Алиев.