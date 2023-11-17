Каждый день сотни жителей Газы разгребают тонны обломков лопатами, железными прутьями и голыми руками. Они ищут тела своих детей, родителей или соседей. Все они погибли в результате ракетных ударов Израиля. Буквально каждый метр усеян трупами среди гор щебня и бетона, передает агентство AP.

Спустя более чем пять недель после нападения Израиля некоторые улицы Газы теперь больше похожи на кладбища. Чиновники в секторе заявляют, что у них нет оборудования, рабочей силы и топлива для надлежащего поиска выживших под обломками, не говоря уже о мертвых. Потому жители Газы сами вручную разбирают руины, пользуясь подручными материалами.

По словам Махмуда Басала, представителя департамента гражданской обороны Палестины, с начала войны в поисково-спасательном подразделении Газы погибли более 20 сотрудников и более 100 получили ранения.

Жертвами израильских авиаударов в большинстве случаев становятся обычные палестинцы: жители густонаселенных кварталов сектора, сотрудники больниц, даже сотрудники ООН не в безопасности: с начала войны 7 октября в Газе погибли свыше 80 членов организации.

Палестинец Омар ад-Дарави и его соседи провели недели, обыскивая руины двух четырехэтажных домов в центре Газы. В домах проживало сорок пять человек. 32 из них были убиты во время израильского налета. В первые дни после нападения ад-Дарави и его соседи смогли обнаружить 27 тел. Пятеро пропавших без вести были двоюродными братьями и сестрами ад-Дарави.

Среди них Амани, 37-летняя домохозяйка, которая умерла вместе со своим мужем и четырьмя детьми. Или 28-летняя Алия, которая заботилась о своих пожилых родителях. Также Амани, которая погибла вместе со своей 14-летней дочерью.

«Ситуация становится хуже с каждым днем», — заявил ад-Дарави, который когда-то учился на факультете журналистики. — «Мы не можем остановиться. Мы просто хотим найти и похоронить их, прежде чем их тела навсегда потеряются среди развалин‎»‎.

По данным Минздрава Газы, более 12 тыс. палестинцев были убиты за месяц конфликта, две трети из них — женщины и несовершеннолетние. По оценкам Управления ООН по гуманитарным вопросам, около 2700 человек, в том числе 1500 детей, пропали без вести и предположительно погребены под руинами.

Поиски особенно затруднены на севере Газы, куда вошла израильская армия.