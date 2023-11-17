ПОЛИТИКА
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Фахреттин Алтун осудил нападение израильской полиции на команду TRT Haber
«Я осуждаю нападение израильской полиции на команду TRT Haber в Иерусалиме и желаю семье TRT скорейшего выздоровления», — заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун
Фахреттин Алтун осудил нападение израильской полиции на команду TRT Haber
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
17 ноября 2023 г.

Израиль со всеми своими вооруженными элементами — от солдат до полиции, продолжает нарушать международное право и игнорировать любые правила и принципы, написал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на странице в соцсети Х (ранее Twıtter).

Он осудил нападение израильской полиции на журналистов в Иерусалиме: «Несомненно, эта отвратительная атака еще больше подорвала ситуацию в Израиле со свободой прессы».

«Я повторяю наш призыв к международному сообществу поднять больше голосов против Израиля, который продолжает убивать младенцев, женщин, пожилых людей, инвалидов, журналистов и мешает представителям прессы выполнять свои обязанности», — заявил Алтун.

Команда TRT Haber снимала репортаж о палестинцах, которым израильская полиция мешала пройти в мечеть Аль-Акса. Силовики разбили камеру журналистов стволом пистолета.

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