Израиль со всеми своими вооруженными элементами — от солдат до полиции, продолжает нарушать международное право и игнорировать любые правила и принципы, написал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на странице в соцсети Х (ранее Twıtter).

Он осудил нападение израильской полиции на журналистов в Иерусалиме: «Несомненно, эта отвратительная атака еще больше подорвала ситуацию в Израиле со свободой прессы».

«Я повторяю наш призыв к международному сообществу поднять больше голосов против Израиля, который продолжает убивать младенцев, женщин, пожилых людей, инвалидов, журналистов и мешает представителям прессы выполнять свои обязанности», — заявил Алтун.

Команда TRT Haber снимала репортаж о палестинцах, которым израильская полиция мешала пройти в мечеть Аль-Акса. Силовики разбили камеру журналистов стволом пистолета.