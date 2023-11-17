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ООН призывает Израиль не использовать воду в качестве оружия войны
Спецдокладчик ООН Педро Аррохо-Агудо обратился к израильскому руководству с требованием как можно скорее разрешить доставку питьевой воды и топлива в сектор Газа
ООН призывает Израиль не использовать воду в качестве оружия войны
Сектор Газа / Others
17 ноября 2023 г.

Израиль должен перестать использовать воду как оружие войны. Об этом заявил в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо.

«Каждый час, в течение которого Израиль препятствует обеспечению безопасной питьевой водой сектора Газа, грубо нарушая международное право, он подвергает жителей Газы риску умереть от жажды и болезней», — отметил он.

Он подчеркнул, что от блокады Тель-Авива в том числе страдают женщины и дети. И напомнил, что согласно статье 7 Римского статута, умышленное лишение гражданского населения условий жизни, направленное на его уничтожение, квалифицируется как преступление против человечности.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), около 70% жителей Газы потребляют соленую и загрязненную воду. И ситуация будет ухудшаться, если Израиль не снимет блокаду.

«Смерть детей от обезвоживания и болезней гораздо менее заметна, нежели от бомб. Но это является в такой же степени смертоносно», — сказал он.

Ранее глава БАПОР Филипп Лаззарини подчеркивал, что жители сектора Газа остро нуждаются в топливе: «Если мы подождем ещё, мы увидим, что основной причиной гибели людей будет нехватка топлива».

Из-за нехватки горючего Агентство вынуждено постепенно сворачивать свою гуманитарную миссию в секторе Газа.

Напомним, Тель-Авив запретил ввоз топлива в сектор Газа с 7 октября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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