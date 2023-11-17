Палестинские власти призвали Европейский союз поддержать предложение о созыве глобального международного форума по вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на встрече с руководителем дипломатической службы Евросоюза Жозепом Боррелем в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

В ходе переговоров аль-Малики призвал Брюссель к «необходимости поддержки усилий по проведению глобальной мирной конференции». Помимо этого, глава палестинского МИД призвал европейские страны «оказать давление [на Израиль] с целью прекращения огня и доставки предметов первой необходимости в Газу».

В свою очередь Жозеп Боррель заявил, что война против ХАМАС в секторе Газа является результатом политического и морального провала международного сообщества. Он добавил, что только политическое решение может положить конец насилию в регионе и что это решение на основе двух государств.

«Эти драматические события (в секторе Газа), по крайней мере, вывели палестинский вопрос из неопределенности. Эта война показала нам, что мы не можем оставить его нерешенным. Мы должны мобилизовать международную поддержку политического процесса, направленного на решение проблемы двух государств. Этот процесс слишком долго игнорировался», — пояснил европейский дипломат.

Он добавил, что единственный устойчивый путь к миру – это решение о создании двух государств. «Настало время определить конкретные шаги, которые необходимо предпринять для реализации этой цели», — резюмировал Жозеп Боррель.

До этого Боррель в Израиле провел переговоры с министром иностранных дел страны Эли Коэном.

Также отмечалось, что на неделе он посетит еще Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию «для обсуждения гуманитарного доступа и помощи, а также политических вопросов с региональными лидерами». По словам Борреля, «нужен политический горизонт, направленный на решение проблемы двух государств».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.