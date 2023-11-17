Семьи израильских заложников, которых удерживает ХАМАС, написали письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Мы просим вашей помощи, просим вмешаться в этот кризис, который причиняет нам невыразимую боль и страдания. Мы не можем общаться с нашими детьми, женами, мужьями, родителями с момента их похищения», — говорится в послании.

В письме особо подчеркивается, насколько влиятельная позиция у Турецкой Республики и лично ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Как лидер одной из великих держав региона, имеющей широкое влияние на Ближнем Востоке, в мусульманском мире и за его пределами, мы считаем, что Вы находитесь в уникальном положении, чтобы помочь нам», — сообщается в послании.

Родственники заложников также попросили турецкого лидера помочь в немедленном освобождении заложников.

Считается, что около двухсот заложников находятся в руках боевого крыла ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.