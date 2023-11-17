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Первая леди Эрдоган призвала мир защитить Палестину
Первая леди Турции Эмине Эрдоган поделилась публикацией на турецком, английском и арабском языках о саммите на тему «Единое сердце за Палестину», который прошел в Стамбуле 15 ноября
Первая леди Эрдоган призвала мир защитить Палестину
Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган / Others
17 ноября 2023 г.

Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган на трех языках: турецком, английском и арабском попросила поддержать призыв «Единое сердце за Палестину».

«Как супруги лидеров и представителей стран всех регионов мира, мы объединили наши голоса в Стамбуле по случаю Саммита супругов лидеров "Единое сердце за Палестину". Мы призываем международное сообщество принять меры, объявить о немедленном прекращении огня в секторе Газа и предоставить гуманитарную помощь. Каждый сознательный человек должен принять меры против этого. Мы приглашаем вас поддержать наш глобальный призыв», — говорится в публикации.

В тексте призыва также подчеркивается глубокая обеспокоенность гуманитарной трагедией, происходящей на оккупированных палестинских территориях.

«Мы призываем весь мир принять немедленные и всеобъемлющие меры, чтобы остановить продолжающуюся резню в Газе, школах, больницах и других медицинских учреждениях Газы, лагерях беженцев. Мы призываем к немедленному прекращению атак и срочному установлению режиму прекращения огня, которое положит конец конфликту», — сообщается в посте.

Саммит на тему «Единое сердце за Палестину» прошел в Стамбуле 15 ноября с участием супругов и специальных представителей государственных лидеров из 15 стран, включая Катар, Малайзию и Узбекистан.

Эта встреча стала частью усилий Турции по облегчению участи мирных жителей Газы на фоне продолжающегося израильского наступления.

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