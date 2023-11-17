ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган и Штайнмайер решили совместно работать над прекращением огня в Газе
Президенты Турции и Германии Реджеп Тайип Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер договорились о совместной работе по обеспечению прекращения огня в Газе и скорейшей доставке гуманитарной помощи, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган и Штайнмайер решили совместно работать над прекращением огня в Газе
президенты Турции и ФРГ Реджеп Тайипа Эрдоган и Франк-Вальтер Штайнмайер / Others
17 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю в Германии. В ходе встречи обсуждались нападения Израиля на сектор Газа, двусторонние отношения между Турцией и Германией и глобальные проблемы.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на палестинские территории должны быть прекращены и что важна реакция всего мира на нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Президент Турецкой Республики заявил, что в регионе должно быть немедленно установлено прекращение огня и доставлена гуманитарная помощь, и что человечество теряет каждый день, когда не прекращается кровопролитие.

«Лидеры двух стран выразили согласие с тем, что формула создания двух государств является единственным решением для достижения прочного мира, и договорились о совместной работе по обеспечению прекращения огня в регионе и скорейшей доставке гуманитарной помощи в регион», — пояснили в канцелярии президента Турецкой Республики.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us