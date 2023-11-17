Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю в Германии. В ходе встречи обсуждались нападения Израиля на сектор Газа, двусторонние отношения между Турцией и Германией и глобальные проблемы.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на палестинские территории должны быть прекращены и что важна реакция всего мира на нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Президент Турецкой Республики заявил, что в регионе должно быть немедленно установлено прекращение огня и доставлена гуманитарная помощь, и что человечество теряет каждый день, когда не прекращается кровопролитие.

«Лидеры двух стран выразили согласие с тем, что формула создания двух государств является единственным решением для достижения прочного мира, и договорились о совместной работе по обеспечению прекращения огня в регионе и скорейшей доставке гуманитарной помощи в регион», — пояснили в канцелярии президента Турецкой Республики.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.