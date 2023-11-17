Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию.

Турецкий лидер заявил, что Израиль сровнял с землей сектор Газа в результате агрессии в палестинском анклаве.

«К настоящему времени убиты порядка 13 тыс. жителей Палестины, в том числе дети, женщины и взрослые. Израиль не оставил камня на камне в Газе», — пояснил глава государства.

Он также добавил, что «никто не говорит о том, что происходит после 7 октября», этот период вообще не обсуждается.

«Можно ли сравнить оружие и силу ХАМАС с оружием и мощью Израиля? Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у них, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что у Анкары нет долгов перед Израилем. «Израильско-палестинскую войну не следует оценивать с точки зрения психологии долга. Но те, кто должен Израилю денег, не могут говорить свободно. Я первый лидер, выступивший против антисемитизма, поэтому мы никому ничего не должны», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который через неделю едет в Израиль, совместными усилиями добиться прекращения огня.

«Мы с самого начала событий заявляли, что не одобряем нападения на гражданское население. Нашим приоритетом является обеспечение прекращения огня и беспрепятственного притока гуманитарной помощи. Цель Турции — создать климат, в котором преобладают спокойствие и мир», — отметил президент.

По его словам, Анкара отправила в Египет 10 самолетов с гуманитарной помощью и корабль с 660 тоннами продовольствия и полевым госпиталем.

Турецкий лидер в ходе визита в Берлин также напомнил, что большая часть продовольствия по зерновому коридору была поставлена в Европу, но при этом до сих пор не устранены западные препятствия для начала поставок зерна и удобрений из России.

«Так же, как мы работали над зерновым коридором в Черном море, мы не делали различий между Европой и Африкой, когда проводили эту работу. 40% продовольствия было отправлено в Европу. Препятствия для поставок продовольствия не устранены. В настоящее время Россия запланировала направить по такому коридору зерно в 4-5 стран», — подчеркнул президент.

17 ноября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Это первый визит главы государства в Германию с 2020 года.