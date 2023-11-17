Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар заявил, что цель страны — к концу 2024 года достичь добычи 100 тыс. баррелей в день.

Он отметил, что Турция с 2002 года отдает приоритет политике, направленной на снижение ее внешней зависимости в энергетике и обеспечение бесперебойных поставок энергии. Байрактар подчеркнул, что возобновляемые источники энергии играют решающую роль в снижении зависимости Турции от иностранной энергетики и достижении экологических целей.

По словам министра, в стране имеется 12 тысяч мегаватт ветровой и 10 тысяч мегаватт солнечной энергии.

Глава ведомства также подчеркнул, что Турции нужна атомная электростанция. «Мы не ограничиваемся только АЭС "Аккую". В наших долгосрочных прогнозах мы видим, что нам нужно более 20 тысяч мегаватт атомной энергии. Нам определенно нужны электростанции в Синопе и во Фракии», — пояснил он.

В конце августа Байрактар заявил, что Турция ведет активные переговоры с зарубежными партнерами по строительству новых АЭС в Синопе и Фракии. По его словам, наряду с классическими АЭС Турция планирует возведение модульных атомных станций. Интерес к проекту строительства проявляют Россия, Южная Корея и Франция. С Китаем ведутся переговоры по проекту строительства третьей АЭС во Фракии.

Мощность станций в Синопе и Фракии, как ожидается, будет аналогична АЭС «Аккую». Запустить ее первый энергоблок планируется 29 октября 2024 года.