17 ноября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Это первый визит главы государства в Германию с 2020 года. При этом, как писали немецкие СМИ, встреча прошла «в далеко не самый простой период отношений между двумя странами». Причина — конфликт на Ближнем Востоке и различия в оценках действий Израиля и ХАМАС.

Отговаривали от встречи

Вначале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю в Берлине. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, глобальные проблемы, а также нападения Израиля на сектор Газа.

Через неделю немецкий президент отправится с визитом в еврейское государство. В преддверии этого он договорился с турецким лидером о совместной работе по обеспечению прекращения огня в регионе и скорейшей доставке гуманитарной помощи.

После этого Реджеп Тайип Эрдоган отправился на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. К этим переговорам было приковано особое внимание СМИ.

Начавшаяся в октябре война Израиля в секторе Газа привела к тому, что Турция и Германия оказались по разные стороны баррикад. Из-за этого накануне визита турецкого лидера в ФРГ ряд политиков и представителей общественных ассоциаций, в частности еврейских, потребовали отозвать приглашение, считая, что «время для визита выбрано неподходящее». Того же мнения придерживались и либералы из СвДП, входящей в правительственную коалицию вместе с социал-демократами Шольца и «зелеными».

Пресс-секретарь канцлера Штеффен Хебестрейт предупредил, что разговор двух лидеров «будет сложным», отметив, что согласно дипломатической доктрине, иногда приходится вести дискуссии «с трудными партнерами», с которыми «нужно объясняться».

По разные стороны баррикад

Президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что действия Израиля не являются самообороной, отмечая, что атаки страны на сектор Газа стали проявлением откровенной жестокости, зверством, открытой резней и варварством.

«Израиль терроризирует Газу. Израиль — террористическое государство», — заявил турецкий лидер в ходе выступления в национальном парламенте. По его словам, Анкара продолжит работу, чтобы «в мире знали и признавали Израиль террористическим государством».

Как писало агентство Bloomberg, такие заявления Эрдогана, а также отказ турецких властей, в отличие от США и ЕС, считать ХАМАС террористическим движением, вызывают недовольство на Западе.

«ХАМАС — это политическая партия, победившая по итогам выборов», — пояснил турецкий лидер, добавив, что Израиль постигнет разочарование итогами войны с Палестиной, как ранее Армению в карабахском конфликте. Помимо этого, глава государства призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху признать, что у страны есть ядерное оружие.

В начале ноября Эрдоган сообщил о прекращении общения с главой израильского кабинета министров, Турция в тот же день отозвала своего посла из Израиля. После этого турецкая Генпрокуратура направила в Минюст уголовное дело в отношении Нетаньяху. В ведомстве потребовали, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом за геноцид.

На этой встрече турецкий лидер также обратил внимание на то, что мировая общественность «не говорит о том, что происходит после 7 октября», в то время как «Израиль сровнял с землей сектор Газа».

«К настоящему времени убиты порядка 13 тыс. жителей Палестины, в том числе дети, женщины и взрослые. Израиль не оставил камня на камне в Газе. Можно ли сравнить оружие и силу ХАМАС с оружием и мощью Израиля? Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у них, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь», — пояснил глава государства.

Анкара с самого начала заявила, что не одобряет нападения на гражданское население, цель Турции — создать климат, в котором преобладают спокойствие и мир, отметил президент. По его словам, республика может спокойно критиковать еврейское государство, поскольку у Турции нет долгов перед Израилем. «Но те, кто должен Израилю денег, не могут говорить свободно. Я первый лидер, выступивший против антисемитизма, поэтому мы никому ничего не должны», — подчеркнул президент.

В свою очередь глава немецкого правительства полностью встает на защиту действий Израиля. Он не только неоднократно выражал солидарность с еврейским государством, но и предлагал оказать ему военную поддержку.

«Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права и в своих действиях соответствующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны», — прокомментировал он слова турецкого лидера за несколько дней до встречи в Берлине.

Это несмотря на то, что многие в мире уже открыто призывают Израиль прекратить кровопролитие, который он устроил в секторе Газа, не беспокоясь о клейме «антисемитизма». И Турция в авангарде этих настроений. Но для Германии, и Шольца в частности, видимо, это клеймо все еще является моральным и политическим мерилом, который дает возможность закрывать глаза на откровенные преступления Израиля.

На пресс-конференции по итогам переговоров Шольц вновь заявил, что у ФРГ и Турции разные взгляды на ближневосточный конфликт. «Именно поэтому наши переговоры важны. Тот, кто знает Германию, понимает, что вопрос солидарности с Израилем для нас не является предметом для обсуждения. Израиль имеет право на самооборону», — подчеркнул он несколько раз, отметив при этом, для Берлина право Израиля на существование неоспоримо.

Обсуждались и другие темы

До этого Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц не одобрит запрос Турции на покупку истребителей Eurofighter Typhoon «из-за напряженности в рядах НАТО». ФРГ строит эти военные самолеты совместно с Британией, Италией и Испанией.

«Разве ФРГ — единственная в мире страна, производящая военные самолеты? Многие государства работают над этим. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран по боевым беспилотным летательным аппаратам», — пояснил президент Эрдоган, указав на стремительное развитие отечественного оборонпрома.

Ранее министр национальной обороны республики Яшар Гюлер заявил, что Анкара намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании, а также ведет переговоры с Германией.

Еще одной темой, обсуждавшейся на встрече, как писал Der Spiegel, было миграционное соглашение. «ФРГ не заинтересована в ссоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — писало издание. Берлин совместно с другими партнерами по Евросоюзу хочет, чтобы турецкий лидер продлил заключенный в 2016 году договор об ограничении числа прибывающих мигрантов, поскольку из-за прихода людей из стран Ближнего Востока лишь укрепляются позиции ультраправых, особенно в Германии.

Удалось ли лидерам договориться по этому вопросу, они уточнять не стали.

Тем временем немецкие СМИ со ссылкой на данные МИД Германии писали о том, что объем двусторонней торговли в 2022 году достиг рекордной суммы в 51,6 млрд евро. Экспорт из Турции в ФРГ увеличился по сравнению с прошлым годом на 26,7% и составил 24,6 млрд евро.

К концу октября объем поставок из Турецкой Республики в ФРГ превысил 14,5 млрд евро. В основном это товары для автомобильной промышленности, продукты питания, изделия из текстиля и многое другое. Анкара закупает у Берлина главным образом оборудование, машины, изделия из пластика, медицинскую технику.

На фоне этого немецкие политики подчеркивали значимость взаимодействия с Анкарой. Председатель консервативного ХДС Фридрих Мерц заявил, что «Турция слишком важна для Германии, а Германия — для Турции». А глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман также сообщила, что Турция особенно нужна Евросоюзу на фоне ближневосточного кризиса. «Важно, чтобы война там не разрослась. Это зависит и от Турции. Так что нам необходимо говорить друг с другом. Вопрос в том, насколько настойчиво», — подытожила она.