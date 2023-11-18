Израильские военные дали один час на эвакуацию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, однако не все пациенты смогли покинуть госпиталь. Об этом заявил директор больницы Мухаммед Абу Силмийе.

Он рассказал в интервью агентству Анадолу, что эвакуация госпиталя началась после того, как израильская армия предоставила один час, чтобы все больные и медицинский персонал покинули учреждение.

По его словам, 5 медицинских работников, около 120 пациентов, которые получили травмы ног или не могут ходить после операций, а также 30 новорожденных детей остаются в госпитале. В настоящий момент руководство больницы ведет переговоры с представителями ООН и Красного Креста по вопросу их эвакуации.

Как писал TRT на русском, утром 15 ноября армия Израиля объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения убили ряд представителей ХАМАС. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на момент начала израильского штурма в медицинском комплексе находились почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.