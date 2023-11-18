Международное сообщество должно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, «пока не поздно». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Германии, где состоялся его официальный визит.

«Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно. Мы будем следить за этим», — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.

Президент Турции при этом отметил, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому в отношении него не действуют его положения. «В то же время страны-участницы договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии с просьбой о создании механизма мониторинга. Мы сейчас его активируем», — сказал он.

По словам президента Турции, «в МАГАТЭ соберут совет и примут решение по этому запросу, и этот процесс займет некоторое время». «Решение совета должно быть направлено в СБ ООН», — уточнил он.

«Возможно, США там займут сторону Израиля и наложат вето на запрос. Однако тот факт, что этот вопрос будет вынесен на такой платформе, сам по себе является колоссальным событием. Это первый случай регистрации подобного заявления в отношении Израиля на сегодняшний день», — сказал Эрдоган.

Президент также отметил, что Турция продолжит телефонную и очную дипломатию для поиска путей урегулирования кризиса в секторе Газа. Он отметил, что «этот новый дипломатический тур будет иметь большое значение». «В рамках этого тура, возможно, мы будем совершать поездки и продолжим телефонную дипломатию. Варварство Израиля, непропорциональное применение им силы и безрассудство сейчас критикуют многие страны», — сказал Эрдоган.

Преступления Израиля

Президент Турции призвал весь мир, и в первую очередь исламские страны, мобилизоваться для оказания помощи населению сектора Газа. «Сейчас только Египет проявляет некоторую смелость. Чрезвычайно важно держать открытым КПП “Рафах”, который стал своего рода спасательным кругом, поддерживающим жизнь в Газе», — указал он.

«Хотя наша помощь ограничена, она доходит до наших братьев. Израиль пытается заблокировать эту помощь, обрекая Газу на голод и жажду, блокируя прохождение в регион гуманитарной помощи. Но мы не сдаемся, привлекаем международные гуманитарные организации и ООН, оказываем помощь, хотя и не в том объеме, в котором нам хотелось бы», — рассказал президент.

По словам Эрдогана, «Турция продолжит оказывать помощь Газе, несмотря на препятствия».

Президент заявил о наличии большого количества доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде (МУС). «Если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для начала преследования международной судебной системой», — указал он.

При этом Эрдоган заверил, что преступления Израиля не останутся без ответа. По его словам, «[премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху заставляет и свою страну, и весь мир платить высокую цену». «Израиль избавится от него, и все евреи мира избавятся от него. Сейчас 60-70% людей в его собственной стране выступают против Нетаньяху», — подчеркнул турецкий лидер.

«Сейчас все снабжают Израиль оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться за это», — отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган.