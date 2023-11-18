Более 12,3 тыс. гражданских лиц, в том числе свыше пяти тысяч детей, погибли в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил информационный офис правительства сектора.

«Более 12,3 тыс. человек погибли в секторе Газа с начала агрессии, включая более пяти тысяч детей и 3,3 тысячи женщин», — говорится в сообщении информофиса в Telegram-канале.

Там уточнили, что израильские бомбардировки полностью разрушили 43 тыс. жилых строений, 225 тыс. жилых домов разрушены частично.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.