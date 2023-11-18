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Израильская армия разбомбила школу ООН в секторе Газа
Школа находится в ведомстве Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в лагере беженцев Джебалия
Израильская армия разбомбила школу ООН в секторе Газа
Фото: AA / Others
18 ноября 2023 г.

Армия Израиля нанесла удар по школе Аль-Фахура в секторе Газа, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Школа находится в ведомстве Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. В здании укрывалось множество людей.

Точное число жертв пока неизвестно, однако сообщается о множестве погибших.

В заявлении палестинского МИД отмечается, что взрыв школы Аль-Фахура стал последним примером массовых убийств, совершенных Израилем в секторе Газа.

«Эта резня, устроенная государством-оккупантом и направленная против школы БАПОР, является новым унижением для международного сообщества и ООН и умаляет все неэффективные международные требования по защите гражданского населения», — говорится в заявлении.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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