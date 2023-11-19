Министерство иностранных дел Турции осудило нападение Израиля на школу «Аль-Фахура», которая работает под эгидой ООН в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

«Мы решительно осуждаем нападение Израиля на находящуюся в ведении ООН школу «Аль-Фахура» в секторе Газа, 18 ноября, которое привело к убийству десятков невинных палестинских детей», –– отмечается в заявлении министерства.

Вместе с тем МИД Турции заявил, что израильские обстрелы этого объекта являются еще одним доказательством того, что ЦАХАЛ «намеренно и безжалостно» нападает на мирных жителей, особенно на детей.

Статистика по женщинам и детям, которые погибли от рук Израиля в секторе Газа за последние пять недель, является «источником позора для человечества», подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.

Международное сообщество больше не должно «закрывать глаза на то, что Израиль своими тяжкими преступлениями подрывает закон и все гуманитарные ценности», отметили в МИД Турции.

«Те, кто несет ответственность за эти массовые убийства, которые уже оставили темное пятно в истории человечества, определенно будут нести ответственность за неописуемую боль, которую они причинили», –– заявили в министерстве.