Европейцы продолжают массово выходить на улицы, чтобы выразить солидарность с жителями Палестины и осудить продолжающиеся нападения Израиля на сектор Газа.

Несмотря на дождливую погоду, около 2 тыс. человек собрались в Амстердаме в эти выходные, неся палестинские флаги и скандируя лозунги, в том числе за свободу арабского народа. «От реки до моря Палестина будет свободной», «Прекратить огонь сейчас!» и «Остановить геноцид в Палестине!» –– вот что можно было услышать от протестующих голландцев.

Участники шествий отмечали, что происходящее сейчас на территории Палестины является апартеидом и что международное сообщество должно остановить Израиль.

В Варшаве сотни людей провели митинг в знак солидарности с палестинцами, выступая с лозунгами, подчеркивающими, что Израиль санкционирует убийства детей и других мирных жителей.

В столице Австрии, Вене, был организован массовый марш, участники которого призывали положить конец израильской оккупации сектора Газа.

В Германии сотни людей провели пропалестинскую акцию протеста в Берлине, несмотря на всю пристрастность столичных властей.

Тысячи людей также собрались в центре Женевы, Швейцария, в знак протеста против атак Израиля на сектор Газа. Несмотря на холод, протестующие направились к зданию ооновских структур.