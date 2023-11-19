Президент Джо Байден поручил официальным лицам Белого дома разработать варианты санкций против израильских поселенцев в ответ на их агрессию на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на специальное распоряжение американского лидера, которое было разослано ключевым фигурам правительства, в том числе министру финансов Джанет Йеллен и главе Госдепартамента Энтони Блинкену.

Белый дом хочет сделать мишенью потенциальных ограничений физических или юридических лиц, которые «прямо или косвенно участвуют в действиях или разработке политики, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега реки Иордан». Вместе с тем под возможный американский удар должны попасть те, кто занимается запугиванием арабского населения или идет на откровенное нарушение его основных прав.

В меморандуме отмечается, что Байден рассматривает проблему насилия со стороны еврейских поселенцев как «серьезную угрозу» для всего региона.

Всплеск насилия

Решение издать президентскую директиву было принято после интенсивных внутренних дебатов по этой теме, подчеркивает Politico. Вместе с тем сообщение появилось после того, как на страницах The Washington Post Байден опубликовал свою статью, в которой не исключил, что его администрация пойдет на собственные санкционные шаги в том случае, если правительство Биньямина Нетаньяху не сможет обуздать агрессию поселенцев.

По оценкам правозащитной организации «Еш Дин», с 7 октября поселенцами при попустительстве или активном участии израильских военных на Западном берегу были убиты 197 палестинцев.

В свою очередь, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обращает внимание на то, с 7 октября среднее количество инцидентов, в рамках которых еврейские поселенцы пытались атаковать арабское население на Западном берегу, выросло почти в два раза.

Ооновские специалисты не стали скрывать, что это происходило с участием военных Израиля.