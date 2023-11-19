Некоторые участники музыкального фестиваля «Нова», который проходил на юге Израиля 7 октября и оказался в центре проводимой вооруженным крылом ХАМАС операции, могли стать жертвами неизбирательного огня со стороны израильских военных. Такими выводами делится издание Haaretz со ссылкой на оценки израильского аппарата безопасности. По их словам, бессистемный огонь солдаты ЦАХАЛ вели с вертолетов, прибывших на место проведения фестиваля после первых сигналов о наступательных действиях членов «Иззеддин аль-Кассам».

Это перекликается с данными газеты «Едиот Ахронот», которая также опубликовала материал о вертолетах ВВС ЦАХАЛ, вмешавшихся в события 7 октября. По ее информации, израильским военнослужащим «было трудно идентифицировать» членов «Иззеддин аль-Кассам», в связи с чем пилоты вертолетов «применили артиллерию» в том числе против мирных жителей.

Отмечается, что решение об обстреле было принято военными самостоятельно, без разрешения со стороны высшего командования.

В свою очередь, согласно оценкам, представленным Haaretz, члены «Иззеддин аль-Кассам» вряд ли подозревали, что в зоне их операции проводится музыкальный фестиваль. Как пишет Haaretz, палестинское сопротивление получило информацию о фестивале через дроны и дельтапланы, после чего командование направило к месту проведения мероприятия дополнительные формирования для того, чтобы узнать, что происходит.

Это опровергает версию израильских властей, которые подчеркивали, что музыкальный фестиваль «Нова» был специальной целью «Иззеддин аль-Кассам» для того, чтобы пополнить обменный фонд.