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Генсек ООН назвал количество жертв в Газе «ошеломляющим»
Антониу Гутерриш заявил, что каждый день израильского вторжения в сектор Газа приводит к неприемлемому числу жертв среди мирного палестинского населения. Генсек ООН констатировал, что ситуация вызывает глубокий шок
Генсек ООН назвал количество жертв в Газе «ошеломляющим»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. / Photo: Reuters
19 ноября 2023 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что количество жертв в Газе, к которым приводит израильское вторжение, «ошеломляюще и неприемлемо».

«Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня», –– отмечается в его заявлении, которое опубликовано на сайте всемирной организации.

«Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Десятки людей, многие женщины и дети, были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций», –– заявил Гутерриш.

Накануне пресс-служба правительства Газы проинформировала, что свыше 12,3 тыс. человек стали жертвами израильских атак на эту часть Палестины с начала эскалации. «Из них более 5 тыс. –– дети и подростки, свыше 3,3 тыс. –– женщины», –– уточняется в ее официальном сообщении.

За тот же период времени ранения на территории сектора Газа получили более 30 тыс. человек, из них не менее 75% –– дети и женщины, свидетельствует статистика правительства. Пропавшими без вести под завалами в то же время числятся более 6 тыс. гражданских.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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