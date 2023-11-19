Группа из 42 граждан Турции, которые были эвакуированы из находящегося в израильской осаде сектора Газа, прибыла в Стамбул. Рейс Turkish Airlines, совершенный транзитом через Египет, был организован при непосредственном содействии МИД Турции.

Турецких граждан встречала с цветами у VIP-входа посол Айше Созен Услуер, представитель МИД Турции в Стамбуле.

«Мы выражаем соболезнования всем мученикам в секторе Газа, желаем терпения их семьям и скорейшего выздоровления раненым, –– заявила посол Услуер. –– Министерство иностранных дел и правительство Турецкой Республики продолжат свои усилия, чтобы положить конец беспощадной жестокости в Газе».

Она добавила: «Как вы знаете, сразу после начала кризиса мы смогли эвакуировать 30 наших граждан, но из-за закрытия пограничного перехода «Рафах» эти эвакуационные мероприятия были прерваны. Однако наши дипломатические усилия на заднем плане продолжались непрерывно».

Сейчас, по словам Услуер, Анкара содействует возвращению других групп. «МИД Турции продолжает поддерживать эвакуацию из кризисных зон, в том числе граждан Турции и граждан дружественных и братских стран», –– проинформировала она.

Прибывшие отдельно поблагодарили Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD) за создание всех условий для приема группы на египетской стороне. По их словам, специалисты AFAD позаботились об эвакуированных.